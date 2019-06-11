زيادة سعر الكاكاو يمكنها أن تنقذ أطفال غانا من الاستغلال!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة أميركيّة هي الأولى من نوعها، أنّ من شأن رفع سعر الكاكاو بنسبة 2.81% أن يساهم في القضاء على أسوأ أشكال تشغيل الأطفال في غانا، إذ يمكن لهذه الزّيادة أن تعوّض العائلات المنتجة لمحاصيل الكاكاو عند استغنائها عن عمالة الأطفال.

وعلى الرّغم من حظر القانون الحاليّ في غانا لعمالة الأطفال، إلّا أنّه نادرًا ما يتمّ تطبيق قوانين عمالة الأطفال الحالية، وهو ما يعود إلى أنّ الأسر التي تعيش من إنتاج الكاكاو تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة، وتحتاج إلى عمل هؤلاء الصغار من أجل كسب ما يكفي للبقاء على قيد الحياة.

ولكنّ تقديراتٍ نشرت في عام 2015، أشارت إلى أنّ أكثر من 40% من الأطفال العاملين في قطاع زراعة الكاكاو يعيشون ظروفًا مهنية خطيرة، ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن عمل الأطفال في إنتاج الكاكاو يدفع الأطفال إلى التسرُّب من التعليم الرسمي للعمل في الحقول.

وفي الدراسة المنشورة في مجلّة "بلوس وان" العلميّة، قام الباحثون بتطوير نموذجٍ اقتصاديٍّ لتحديد زيادة أسعار الكاكاو اللازمة للقضاء على أنواع مختلفة من عمالة الأطفال في المزارع الأسرية للكاكاو في غانا، بناءً على فرضيّة أن زيادة السعر تخفف من الآثار المالية السلبية على الأسرة للقضاء على عمل الأطفال والحفاظ على مستوى المعيشة الحالي.

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طفل يعمل في حقول الكاكاو بغانا (رويترز)

وبنى الباحثون هذا النموذج بالاعتماد على نظامٍ من المعادلات الرياضية المتسقة اقتصاديًّا مع تلك التي قام الفريق البحثي بمحاكاتها حاسوبيًّا، وبأخذ الظروف المعيشية لتلك الأسر الزراعية بعين الاعتبار، إذ تضمّن إدراج بند الترفيه للبالغين والأطفال وكذلك بند تعليم الأطفال، كما اعتمد على بيانات ومسوحات مستوى المعيشة في غانا، ومسح منتجي غانا للكاكاو ومسح عمل الأطفال هناك.

وبحسب النموذج الّذي بنته الدّراسة، فإنّ التطبيق الصارم لقوانين عمل الأطفال دون تعويض المزارعين من شأنه أن يزيد من فقر الأسر، كما أنّ القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال يتطلب زيادةً في أسعار الكاكاو بنسبة 2.81%، أما القضاء على عمل الأطفال المنتظم في مجال الكاكاو فيتطلب زيادةً تُقدر بـ11.81%. في حين يتطلب القضاء على جميع أشكال عمل الأطفال في حقول الكاكاو، بما في ذلك الأعمال الخفيفة، زيادةً قدرها 46.96%.

ووفق ما نقلته مجلّة "ساينتفيك أميركان" العلميّة عن الباحث الرئيسي في الدّراسة، جيف لوكستيد، وهو أستاذ في قسم الزراعة الاقتصادية بجامعة أركنساس الأميركية، فإنّه يرى أنّ نجاح تجربة النموذج والتوصية برفع سعر الكاكاو يمكن أن يساهم في تسويق "مجلس غانا للكاكاو" لنفسه على أنّه "خالٍ من عمالة الأطفال"، مما يميزه عن البلدان الأخرى ويحسِّن من فرص تسويق الكاكاو لدى الدول التي تحظر شراء المحاصيل التي يتم استغلال الأطفال في إنتاجها.