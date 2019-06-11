اعتقال ضابط تحقيق مرتشي بالجرم المشهود في كربلاء

وقال العميد الحقوقي خضير عيسى الصافي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد ورود معلومات عن قيام احد ضباط التحقيق في قيادة شرطة كربلاء - قسم شرطة البلدة، بمساومة احد المواطنين بمبلغ 1500$، مقابل الغاء اوامر قبض صادرة بحقه".



وأضاف الصافي انه "بعد توفر هذه المعلومات عن طريق مصادرنا تم تدوين افادة المشتكي وعرضها على قاضي التحقيق واخذ موافقة بكبس الضابط بالجرم المشهود".

وأوضح انه "تم تشكيل مفرزة من قبل قسم الشؤون الداخلية في المحافظة، وتم تحديد الوقت والمكان وتم القاء القبض على الضابط المتهم متلبساً بالجرم المشهود"، مبيناً انه "تم عرضه على قاضي التحقيق المختص وتوقيفه وفق المادة 307 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

