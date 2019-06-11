العتبة العلوية تصنع سيارة شحن كهربائي لخدمة الزائرين من ذوي الإحتياجات الخاصة

وقال رئيس القسم ثائر حميد محمد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كوادرنا أنجزت تصنيع عربة شحن خدمة للزائرين الكرام من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ". وأضاف محمد أنه "تم تصنيع العجلة من مادة الصفر بجهود منتسبي القسم كافة، وهي الآن في طور التجربة النهائية قبل نزولها للخدمة".



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