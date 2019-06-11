نائب يطالب بحماية المقابر الجماعية للايزيديين

وقال خدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نطالب الامانة العامة لمجلس الوزراء، ومؤسسة الشهداء، وفريق التحقيق الدولي بجرائم تنظيم داعش الذي شكلته الامم المتحدة، وجميع الجهات المعنية بضرورة الاسراع في حماية المقابر الجماعية للايزيديين من الحرائق التي ستؤدي الى ضياع الادلة التي تساعد الجهات المعنية في التعرف على هويات الضحايا أو منفذي الجرائم التي ارتكبت بحقهم".وأضاف أن "النيران اندلعت في عدد من المقابر الجماعية للايزيديين في سنجار وكوجو، وهناك امتعاض شعبي كبير بين صفوف الايزيديين جراء هذا الاهمال للمقابر"، مشيراً الى أنه "سبق واجرينا اتصالات مع الجهات المعنية لمعالجة الوضع بأسرع وقت ممكن لكن دون جدوى، وهذا التأخير تتحمل مسؤوليته جميع الجهات المعنية بالمقابر الجماعية".

وتابع خدر "اجرينا اتصالات مع جميع هذه الجهات بغية الاسراع بإيجاد سبل كفيلة بحماية المقابر لكن لغاية الان لم نلمس شيئا على ارض الواقع".