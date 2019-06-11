الزراعة: الحديث عن الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية سابق لأوانه

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "من أهداف الوزارة هو تطوير القطاع الزراعي من أجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية"، موضحاً أن "من مهام الوزارة هو توفير مرتكزات الامن الغذائي في البلاد".واضافت الوزارة، ان "الوزارة أعدت خطة شتوية واعدة من خلال زراعة ١٢ مليون و٣٠٠ الف دونم لمحصولي الحنطة والشعير فضلا عن مساحات خارج الخطة الزراعية متزامنة مع زيادة مناسيب المياه نتيجة الامطار والسيول وتبعاً لذلك اعدت خطة تسويقية واعدة بالتعاون مع وزارة التجارة وبكمية خمسة ملايين طن من محصول الحنطة وحسب قرص البيانات المدمج الذي ارسل الى وزارة التجارة".

وتابعت الوزارة، ان "الكميات المستلمة من محصول الحنطة من قبل وزارة التجارة حتى الان هي مليونين وخمسمائة الف طن وخاصة بعد الانتهاء من عمليات الاستلام في المحافظات الوسطى والجنوبية الا بعضاً من مراكز محدودة مازالت تواصل عملية الاستلام، فضلا عن كميات من محصول الحنطة تم رفضها لعدم مطابقتها لضوابط الاستلام وهي بالمجمل تقع ضمن الكميات المتوقع استلامها".



وبينت الوزارة، أن "عملية الاستلام مستمرة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، فضلا عن بدء أستلام محصول الحنطة في محافظة نينوى من يوم امس وبمساحة ثلاثة ملايين دونم ومن المتوقع ان تزداد الكميات المستلمة من هذا المحصول في قادم الايام ،ونحن كوزارة متفائلين بهذا الموسم والذي يعد من أفضل الموسم منذ سنوات رغم حدوث حرائق متعددة الأسباب لبعض المساحات الزراعية، الا إن الحديث حاليا عن الاكتفاء الذاتي سابقا لأوانه لحين الانتهاء الفعلي لموسم حصاد المحصول وفي وقتها سيتم الاعلان المشترك من قبل الوزارات المعنية عن الكميات المستلمة الكلية وبشكل رسمي".

ووصفت التصريحات بشأن الوصول الى الاكتفاء الذاتي حاليا بـ"غير المناسبة"، داعية الى "توخي الدقة في التصريحات واخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية".