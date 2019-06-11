القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات استراتيجية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية لمدة تزيد على 40 عاماً، أصبحت خلالها دولة الإمارات الشريك التجاري الأول عربيا لألمانيا؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2015 نحو 174 مليار دولار أمريكي.

وارتفعت الصادرات الإماراتية لألمانيا عام 2018 بنسبة 122%، فضلاً عن استحواذ دولة الإمارات على 22% من مجمل التجارة العربية الألمانية.