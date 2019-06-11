العلاقات الإماراتية الألمانية.. أسسها الشيخ زايد ووطدها محمد بن زايد

تربط الإمارات وألمانيا علاقات استراتيجية وتاريخية أسسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع الرئيس الألماني الأسبق ريتشارد فون فايتسكر خلال زيارته لبون عاصمة ألمانيا الغربية عام 1986.

واليوم يوطدها ويستمر على النهج ذاته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتايمناير.



ورغم تغير العاصمة الألمانية، وقصر فترة الحكم خلال المدة الفاصلة بين 1986 و2019، فإن العلاقات الإماراتية الألمانية بقيت راسخة وقوية، وتطورت مع مرور السنوات، حتى وصلت حد الشراكة الاستراتيجية في كل المجالات.





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وفي 1986، استقبل ريتشارد فون فايتسكر الشيخ زايد بن سلطان بحفاوة بالغة في قصر هامرشميدت، المقر الدائم لرئيس ألمانيا الغربية آنذاك، في العاصمة بون، وعقدا جلسة مباحثات مطولة، أعقبتها مباحثات أجراها الشيخ زايد مع المستشار هيملوت كول. ووضعت هذه المباحثات الأساس القوي لعلاقات استراتيجية وشراكة سياسية واقتصادية بين البلدين.

واليوم، التقي الشيخ محمد بن زايد، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في قصر الرئاسة "قصر بيفلو" ببرلين.





وبعد ظهر الأربعاء، يلتقي الشيخ محمد بن زايد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقر المستشارية في برلين، قبل أن يتحدثا للصحفيين، ويعقدا عشاء عمل يتضمن جلسة مباحثات تشمل سبل تطوير العلاقات الثنائية التي وضع أساسها الوالد المؤسس، وقضايا الشرق الأوسط.



