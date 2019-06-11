برلين تستعد لاستقبال الشيخ محمد بن زايد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، يجري زيارة إلى العاصمة الألمانية برلين، تستمر لمدة يومين؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

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