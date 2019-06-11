انت الان تتابع الكرملين: روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة إس-400 في يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحد مساعدي الكرملين يوري أوشاكوف قال يوري أوشاكوف أحد مساعدي الكرملين للصحفيين اليوم الثلاثاء إن روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي في يوليو تموز. وأغضبت الصفقة، التي أبرمتها تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي مع موسكو لشراء المنظومة، الولايات المتحدة التي هددت بحذف أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة إف-35 إذا لم تنسحب تركيا من الصفقة مع موسكو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة إس-400 في يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.