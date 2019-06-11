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الان تتابع عاجل.. سعد الحريري: لا يجوز وضع #دول_الخليج وخاصة #المملكة_العربية_السعودية في موقع الخصومة مع #لبنان والان مع التفاصيل
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قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن كل بيت في لبنان لديه من يعمل في السعودية ودول الخليج، مؤكدًا أنه كان يتمنى تراجع وزير الخارجية جبران باسيل عن كلامه بأسرع من ذلك.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجوز وضع دول الخليج وخاصة السعودية في موقع الخصومة مع لبنان: متابعًا: “فليكن معلومًا لكل لبناني أن العلاقات مع الدول العربية ليست خاضعة لمزاج بعض القوى والأحزاب”.
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