شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا: مشتبه بهم يدلون باعترافات عن خطة لقتل مسؤولين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (جاكرتا)أذاعت الشرطة الإندونيسية اليوم (الثلاثاء) تسجيلاً مصوراً تضمن اعترافات لثلاثة مشتبه بهم زعموا أن عسكرياً سابقاً عرض عليهم أموالاً، وقال أحدهم إنه عرض عليه رحلة عائلية، للاشتراك في مؤامرة لقتل مسؤولين حكوميين.
وألقت الشرطة الشهر الماضي القبض على ستة مشتبه بتآمرهم لاغتيال أربعة مسؤولين أمنيين وأحد منظمي استطلاعات الرأي، أثناء أحداث فوضى شابت احتجاجات على تأكيد فوز الرئيس جوكو ويدودو في الانتخابات.
وقالت الشرطة إن من بين المستهدفين وزير الأمن ورئيس المخابرات ووزير الشؤون البحرية والمستشار الخاص للأمن الرئاسي.
وخلال مؤتمر صحفي اليوم أذاعت الشرطة التسجيل المصور، الذي حمل بعض التفاصيل عن اعترافات المشتبه بهم مع طمس جزئي لوجوههم.
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