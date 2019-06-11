شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: دعم أردني - مصري - مغربي لخطة السلام الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) ذكر مسؤول بالبيت الأبيض اليوم (الثلاثاء) أن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتزامها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين أواخر يونيو، بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها. ذكر مسؤول بالبيت الأبيض اليوم (الثلاثاء) أن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتزامها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين أواخر يونيو، بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها. وتعتبر مشاركة مصر والأردن مهمة على نحو خاص لأنهما تاريخياً طرفان رئيسيان في جهود السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.



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