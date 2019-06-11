شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: السودانيون يستحقون حكومة مدنية تعمل لصالحهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (عواصم) أكدت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة أن الشعب السوداني يستحق حكومة مدنية تعمل لصالحه، وليس مجلسا عسكريا يعمل ضدهم. وقالت في تغريدة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية «نستمر بالتزامنا تجاه مساندة ودعم الشعب السوداني، إلى جانب شركائنا الدوليين في سعينا المشترك لتحقيق السلام».



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