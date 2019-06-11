شكرا لقرائتكم خبر عن بيروت: عودة المعتقل اللبناني لدى إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

أكدت السلطات اللبنانية اليوم (الثلاثاء) إطلاق سراح اللبناني نزار زكا الذي كان معتقلاً في إيران بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلان القضاء الإيراني موافقته على الإفراج عنه.

واعتُقل زكا (51 عاماً) المقيم في الولايات المتحدة، في سبتمبر عام 2015 خلال زيارة لإيران. وتحدث النظام الإيراني حينذاك عن «علاقات عميقة» تربطه «بالأوساط العسكرية والاستخباراتية الأمريكية». وحكم عليه في يوليو 2016 بالسجن 10 سنوات بتهمة «التجسس» لصالح واشنطن.