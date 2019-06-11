شكرا لقرائتكم خبر عن «تصريح إعلامي» يسجن خبيراً اقتصادياً في جنوب السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جوبا)

قضت محكمة بجنوب السودان اليوم (الثلاثاء) بسجن خبير اقتصادي بارز لمدة عامين بتهمة تكدير السلم، بعد أن أدلى بأحاديث لوسائل إعلام أجنبية عقب اعتقاله بتهمة الخيانة التي أسقطت في وقت لاحق.

وسلطت قضية بيتر بيار أجاك، الذي كان لاجئاً في طفولته قبل أن يعود إلى بلده جنوب السودان، وهو أكاديمي معروف عالمياً، الضوء على ما تقول جماعات حقوقيه إنها حملة قمع ضد المعارضة في البلاد.

وقال محامي بيار إنه سيطعن على الحكم بإدانته بتهمة التحريض العلني على العنف من خلال خطاباته.