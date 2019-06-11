شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: قمة ثالثة بين ترمب وكيم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)أكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون اليوم (الثلاثاء) إمكانية عقد قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قائلاً إن الأمر متوقف على كوريا الشمالية.
وأضاف بولتون أن واشنطن مستعدة لعقد هذه القمة حين تكون بيونجيانج مستعدة لذلك.
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