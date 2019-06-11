شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: تحقيق قضائي يستهدف مسؤولين بتهم الفساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)

يجري القضاء الجزائري تحقيقاً في إطار تهم بالفساد وتبييض الأموال بحق 45 شخصاً بينهم مسؤولون كبار في الدولة، متورطون في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وفق ما أفادت نيابة الجزائر العاصمة اليوم (الثلاثاء).

وكان أحد محامي طحكوت، خالد بورايو أكد لفرانس برس أمس (الاثنين)، أنّ محيي الدين طحكوت وابنه واثنين من أشقائه وضعوا رهن الحبس المؤقت، موضحاً أن الأمر يتعلق بتهم بالفساد وتبييض الأموال.

من جهة ثانية تظاهر آلاف الطلاب والأساتذة الجامعيين كما كل يوم في العاصمة الجزائرية، ضد المشاركة في الحوار الذي دعا اليه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، مطالبين اياه بالتنحي وبرحيل كل رموز النظام الذي خلّفه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكان الشعار الأساسي في مسيرة الطلاب الحاشدة اليوم "لا حوار مع العصابة، بن صالح ليس رئيساً".