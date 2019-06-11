منصور: أميركا تريد أن تجرّ إيران إلى مفاوضات جديدة حول الملف النووي

أكّد وزير الخارجية الأسبق ​عدنان منصور​ أنّ "إيران استطاعت أن تصمد 40 سنة، وبإمكانها أن تصمد أكثر"، مشيرا الى ان "إيران دولة كبيرة ولديها الكثير من الإمكانات، الى جانب إكتفاء بالغاز والنّفط و​الأمن​ الغذائي، لذلك لن تستطيع الولايات المتّحدة أن تُرضخ إيران أو أن تضعها تحت الأمر الواقع".

وفي حديث لوكالة "اخبار اليوم" راى منصور أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ لا تتقبّل النّظام الإيراني، وتعتبر أنّه يشكّل تهديداً لمصالحها ومصالح إسرائيل في المنطقة"، لافتا الى ان "ما يزعج ​واشنطن​ هو ان ​ايران​ دولة تريد أن تبني نفسها بمعزل عن الهيمنة الخارجيّة وعن سياسات التسلّط".

وشدد منصور على أنّ "​أميركا​ تريد أن تجرّ إيران إلى مفاوضات حول الملف النووي للعام 2015، مع العلم أنّ العودة إلى مفاوضات جديدة واتفاق جديد يعني شلّ القدرات النووية الإيرانية وفرض المزيد من الشّروط على البرنامج النووي وأخذ إيران إلى مفاوضات حول برنامجها الصاروخي"، مؤكدا ان "إيران لن تتنازل أبداً فيما يخصّ هذين الملفين، كونهما حق من حقوقها مع العلم ان البرنامج ​النووي الإيراني​ يعمل تحت سقف الشروط الموضوعة من قبل ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​".