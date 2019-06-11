النشرة: استكمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة المتوسطة غدا في النبطية

أفاد مراسل "​النشرة​" في النبطية بانه "أنتهت في المنطقة التربوية في ​محافظة النبطية​ باشراف رئيس المنطقة أكرم ابو شقرا كل الترتيبات والتجهيزات العملانية واللوجستية لاجراء ​الامتحانات الرسمية​ اعتبارا من صباح الغد للشهادة المتوسطة"، مشيراً إلى أنه "بلغ عدد ​الطلاب​ المرشحين 4442 في محافظة النبطية ويتوزعون على 21 مركزا، فيما بلغ عدد الطلاب المرشحين في النبطية ومنطقتها 2336 موزعين على 11 مركزا".

ولفت رئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية أكرم ابو شقرا إلى "اننا في المنطقة التربوية على أتم الاستعداد لاجراء الامتحانات غدا والمراكز باتت جاهزة وموصولة بالكاميرات ب​وزارة التربية​ الوطنية و​التعليم العالي​ في ​بيروت​ ونحن انجزنا كل الاستعدادات المطلوبة وكنا المنطقة الاولى في لببنان التي وصلت مراكز الامتحانات بوزارة التربية ونحن جاهزون ليوم الغد حيث ستجرى امتحانات "البريفيه" ونحن على اتم ما يرام".