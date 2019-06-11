اجتماع ثلاثي بالناقورة: خروقات اسرائيل هي أكبر بأضعاف مقارنةً بالجانب اللبناني

ذكرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنه "عُقد اجتماعٌ ثلاثي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو دل كول، وبحضور منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن الطيّار أمين فرحات على رأس وفد من ضباط الجيش".
ولفتت إلى أن "الجانب اللبناني أكّد استمرار جهود الجيش اللبناني للمحافظة على الاستقرار بالتنسيق مع اليونيفل، وتفادي حصول أي تصعيد التزاماً بالقرار 1701. وأشار إلى أن خروقات اسرائيل هي أكبر بأضعاف مقارنةً بالجانب اللبناني، وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة هذه الارتكابات والعمل على وقفها"، مبينة أن "من جهة أخرى، جدّد الجانب اللبناني التزامه بتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم المحتل من بلدة الغجر، كما شدد على لبنانية هذه المناطق وأثنى على ضرورة إعادتها إلى كنف الوطن. وفي ما خص الحدود البحرية، ذكَّر بموقف لبنان وجهوده الدبلوماسية المتواصلة الرامية إلى حفظ حقوقه البحرية كاملة دون أي نقصان".
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