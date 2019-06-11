المرابطون: الهرطقة التي تمارسها وزارة التربية لا تصب بمصلحة الانتظام التربوي

إعتبرت إدارة المهن الحرة و العمل النقابي في حركة الناصريين المستقلين المرابطون أن " الهرطقة التربوية التي تمارسها وزارة التربية بحق الطلاب و حرمانهم من التقديم للإمتحانات الرسمية و قذفهم في أتون انتظار الدورة الثانية لا يصب في مصلحة الانتظام العام للمسار التربوي".
وفي بيان لها أكدت ادارة المهن ان "أية مخالفة قد ترتكبها المدارس إن لجهة عدم الترخيص أو عدم تقديم لوائح الطلاب في المدة الزمنية القانونية أمر يطالب به المفتشيـة العامـة التربويـة - التفتيش المركزي من أول العام الدراسي، حيث يكون عدد الطلاب المسجلين قد اكتمل و يتم تنظيم مخالفات بحق المدارس غير المرخصة"، مشيرة الى ان "الانتظار لحين انتهاء العام الدراسي و التلويح بمعاقبة المدارس و الطلاب و الأهل بمنع الطلاب من التقديم هو قرارٌ ظالم و هرطقة وزارية لم يشهد له القطاع التربوي من مثيل".
ورأت ان "قرار تركيب كاميرات مراقبة للامتحانات الرسمية بكلفة 800 ألف دولار أميركي و البلد في حالة إفلاس تام هو الظلم و الفساد بحد عينه"، داعية الى "المشاركة الفاعلة بكافة أنواع الاعتصامات التي يدعو إليها دكاترة الجامعة اللبنانية و طلابها الذين يذوقون الأمرّين لخوفهم من نسف العام الجامعي و عدم تخرجهم و التحاقهم بأعمال سعوا لها أثناء دراستهم".
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