المرابطون: الهرطقة التي تمارسها وزارة التربية لا تصب بمصلحة الانتظام التربوي

إعتبرت إدارة المهن الحرة و العمل النقابي في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ أن " الهرطقة التربوية التي تمارسها وزارة التربية بحق ​الطلاب​ و حرمانهم من التقديم للإمتحانات الرسمية و قذفهم في أتون انتظار الدورة الثانية لا يصب في مصلحة الانتظام العام للمسار التربوي".

وفي بيان لها أكدت ادارة المهن ان "أية مخالفة قد ترتكبها ​المدارس​ إن لجهة عدم الترخيص أو عدم تقديم لوائح الطلاب في المدة الزمنية القانونية أمر يطالب به المفتشيـة العامـة التربويـة - ​التفتيش المركزي​ من أول ​العام الدراسي​، حيث يكون عدد الطلاب المسجلين قد اكتمل و يتم تنظيم مخالفات بحق المدارس غير المرخصة"، مشيرة الى ان "الانتظار لحين انتهاء العام الدراسي و التلويح بمعاقبة المدارس و الطلاب و الأهل بمنع الطلاب من التقديم هو قرارٌ ظالم و هرطقة وزارية لم يشهد له القطاع التربوي من مثيل".

ورأت ان "قرار تركيب ​كاميرات مراقبة​ للامتحانات الرسمية بكلفة 800 ألف دولار أميركي و البلد في حالة إفلاس تام هو الظلم و الفساد بحد عينه"، داعية الى "المشاركة الفاعلة بكافة أنواع الاعتصامات التي يدعو إليها دكاترة الجامعة اللبنانية و طلابها الذين يذوقون الأمرّين لخوفهم من نسف العام الجامعي و عدم تخرجهم و التحاقهم بأعمال سعوا لها أثناء دراستهم".