قائد الجيش يبحث مع النائب سامي الجميل الأوضاع العامة في البلاد

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، النائب سامي الجميّل على رأس وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
كما استقبل عون الإعلامي جورج قرداحي وجرى البحث في شؤون مختلفة.
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