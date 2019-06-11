قائد الجيش يبحث مع النائب سامي الجميل الأوضاع العامة في البلاد

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، النائب سامي الجميّل على رأس وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل عون الإعلامي ​جورج قرداحي​ وجرى البحث في شؤون مختلفة.