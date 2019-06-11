بولتون: إمكانية عقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم جونغ أون

أكد مستشار ​البيت الأبيض​ للأمن القومي ​جون بولتون​ "إمكانية عقد قمة ثالثة بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وزعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​"، كاشفًا أن "الأمر متوقف على ​بيونغ يانغ​". وأوضح بولتون أن "​واشنطن​ مستعدة لعقد هذه القمة حين تكون بيونغ يانغ مستعدة لذلك".

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