العثور على 60 من الروهينغا المسلمين عالقين في جزيرة تايلاندية

ذكرت وكالة "رويترز" أن مسؤولا في متنزه تاروتاو الوطني في ​تايلاند​ أعلن أن السلطات عثرت على قارب صيد كان يحمل ما يزيد على ما يزيد على 60 من ​الروهينغا​ المسلمين على شاطئ إحدى الجزر في جنوب البلاد، مشيرا الى أن الركاب هم 28 رجلا و31 امرأة وخمسة أطفال، كانوا عالقين في جزيرة راوي التابعة لهذا المتنزه الواقع بإقليم ساتون في جنوب تايلاند بعد تعطل محرك قاربهم.

وخرج عشرات من الروهينغا المسلمين على متن قوارب خلال الشهور الماضية في محاولات للوصول إلى ​ماليزيا​ في إطار ما تخشى السلطات أن يكون موجة جديدة لتهريب البشر عبر البحر بعد شن حملة على هذا النشاط في عام 2015.