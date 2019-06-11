ذكرت قناة "الميادين" أن "مسؤولًا في ​الخارجية الأميركية​ أكّد أننا نشيد بعمل ​الحكومة اللبنانية​ و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ لإطلاق سراح المواطن اللبناني ​نزار زكا​ من السجون الإيرانية، مشيرًا إلى أن ​الولايات المتحدة​ ترحب بإطلاق سراح زكا".

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كانت هذه تفاصيل خبر الميادين: الولايات المتحدة الأميركية ترحب بإطلاق سراح نزار زكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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