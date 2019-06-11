البيت الأبيض: مصر والأردن والمغرب أبلغتنا بأنها ستحضر مؤتمر البحرين

أفاد ​البيت الأبيض​ بأن "مصر و​الأردن​ و​المغرب​ أبلغتنا بأنها ستحضر مؤتمر البحرين".

وكان ​البيت الأبيض​ قد اعلن في 19 أيار عن "ورشة" اقتصادية دولية ستعقد في ​البحرين​ في أواخر شهر حزيران المقبل للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، كجزء أول من خطة سلام ​​الشرق الأوسط​​، مشيراً إلى أن المؤتمر ستشارك فيه الحكومات و​المجتمع المدني​ وزعماء الأعمال.

وأوضح البيت الأبيض أن المؤتمر الذي يحمل عنوالن "مؤتمر السلام من أجل الرخاء" سيعقد يومي 25 و26 حزيران، ويهدف لحشد الإستثمارات الإقتصادية المحتملة لخطة السلام.

تجدر الإشارة إلى أن ​جاريد كوشنر​، صهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ومستشاره السياسي، كان قد أعلن سابقاً أنه سيكشف عن خطته المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط بعد انتهاء ​شهر رمضان​ مطلع حزيران المقبل.