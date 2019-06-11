المحكمة الأميركية العليا ترفض النظر في قضية شعار "نثق بالله" الشهير

رفضت المحكمة الأميركية العليا "النظر في خلاف قضائي يستهدف شعار "نثق بالله" الموجود على العملات الأميركية المعدنية والورقية".
وكان أحد ممثلي مجموعة ملحدة مايكل نيودو قد تقدم بشكوى إلى المحكمة العليا، وجاء فيها أن طباعة شعار "نثق بالله" على العملات الأميركية يعتبر مخالفة دستورية، معتبرًا في تلك الخطوة "فرض ديانة وطنية" من قبل الكونغرس. ويضيف نيودو أن "إقرار الشعار على العملات يجعل من الملحدين دخلاء سياسيين في المجتمع الأميركي".
وكان نيودو قد خسر غير مرة الشكوى التي تقدم بها في محاكم أخرى في العام 2018، فرفعها إلى المحكمة الدستورية العليا هذا العام ورفضت النظر فيها.
كما أنه في العام 2014، تقدم بشكوى مشابهة إلى القضاء لإلغاء شعار "دولة واحدة تحت الله" الذي يذكر خلال تأدية قسم الولاء لعلم الولايات المتحدة الأميركية.
يذكر أن شعار ظهر "نثق بالله" لأول مرة في العام 1864، ولاحقاً في العام 1955 سنّ الكونغرس الأميركي تشريعاً يفرض وجود الشعار على كل العملات المعدنية والورقية.
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