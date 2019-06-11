ترامب يتهم أوروبا بخفض اليورو

اتهم الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​ منطقة ​اليورو​ بـ"خفض قيمة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" دون أن يقدم دلائل"، مشيراً إلى أن "انخفاض قيمة اليورو والعملات الأخرى مقابل ​الدولار​، يضع ​الولايات المتحدة​ في وضع غير مريح بصورة كبيرة".

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