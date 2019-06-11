الرئيس عون هنأ زكا بعودته وشكر روحاني على تجاوبه مع طلبه

توجه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى اللبناني ​نزار زكا​ خلال استقباله في ​قصر بعبدا​ قائلا:"لقد قلت يوماً إن الوجود خارج إطار الحرية هو شكل من أشكال الموت، فالحمدلله انك عدت انساناً حراً".

وشكر الرئيس عون نظيره الايراني الشيخ حسن روحاني على تجاوبه مع طلبه الافراج عن زكا.

يذكر أن زكا يحمل الجنسية اللبنانية ولديه تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وهو خبير في تكنولوجيا المعلومات وتم اعتقاله بطهران عام 2015 بتهمة أمنية وحُكم عليه في 2016 بالسجن عشر سنوات في إيران ودفع غرامة 4.2 مليون دولار.

وأعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي أن "طهران ستسلم اللبناني المحتجز نزار زكا إلى لبنان"، مشيرا الى "أننا وصلنا طلب عفو من الرئيس اللبناني ومن نزار زكا نفسه، ونحن قمنا بتطبيق القانون وإطلاق سراحه بشكل مشروط".