الجيش: توقيف أفراد عصابتين تعملان في تهريب الأشخاص والإتجار بالمخدرات وتعاطيها

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أنه "لدى توافر معلومات لمديرية المخابرات حول إقدام عصابة موجودة في بلدة عنجر - البقاع، على تهريب أشخاص والإتجار بالمخدرات وتعاطيها، بالإضافة إلى تهريب الآثار، تمكنت المديرية المذكورة من توقيف أفرادها، وهم: (ح.ش) وبرفقته السورية (ه.م)، والسوري (ع.أ) وزوجته السورية (ن.م)، وضبطت معهم عدداً من المخطوطات الأثرية باللغة العبرية وفسيفساء حجرية ورأس تمثال أثري وعدد كبير من حبوب الكبتاغون".
وفي بيان لها، أوضحت القيادة أنه "داهمت مديرية المخابرات في البقاع الغربي عصابة مسلحة مؤلفة من: (ح.م)، (خ.ع)، (م.ف) و(س.م) لقيامهم بتهريب أشخاص عبر الحدود اللبنانية – السورية، ولارتباطهم بأحد أبرز اللبنانيين المطلوبين في هذا المجال، واعترافهم بتأليف عصابة مسلحة، وقد ضُبط في مكان إقامتهم عدد كبير من بطاقات الهوية والهواتف الخلوية ومبالغ مالية عائدة للموقوفين وللأشخاص المهربين"، مشيرةً الى أنه "أحيل الموقوفون مع المضبوطات على القضاء المختص وبوشرت التحقيقات".
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