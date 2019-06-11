شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تخشى الإخوان خسارة حزب أردوغان فى اسطنبول؟.. خبير يوضح السبب والان مع تفاصيل الخبر
وقال الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تخشي من امتداد عدوى انتخابات رئاسة إسطنبول وفوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو على الانتخابات الرئاسية وفقدان الأغلبية لأردوغان، خاصة إذا حقق مرشح المعارضة التركية نتائح كبيرة فى انتخابات بلدية إسطنبول.
وبشأن تواجد قيادات الإخوان فى إسطنبول قال جمال المنشاوى: وجود الإخوان في تركيا قرار سياسي مركزي تحدده الحكومة التركية ، وليس البلديات .
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