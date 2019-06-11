شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تخشى الإخوان خسارة حزب أردوغان فى اسطنبول؟.. خبير يوضح السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان تخشى خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية التركى بن على يلدريم فى انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول ، لأن هذا سيكون له انعكاس كبير على انتخابات الرئاسة التركية المقبلة ومستقبل رجب طيب أردوغان.

وقال الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تخشي من امتداد عدوى انتخابات رئاسة إسطنبول وفوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو على الانتخابات الرئاسية وفقدان الأغلبية لأردوغان، خاصة إذا حقق مرشح المعارضة التركية نتائح كبيرة فى انتخابات بلدية إسطنبول.

وبشأن تواجد قيادات الإخوان فى إسطنبول قال جمال المنشاوى: وجود الإخوان في تركيا قرار سياسي مركزي تحدده الحكومة التركية ، وليس البلديات .