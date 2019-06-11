شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب": حريصون على الحفاظ على حقوق المعلمين وحل مشاكلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هشام، حرص اللجنة على إتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على حقوق المعلمين وحل مشاكلهم .

وأوضحت اللجنة، أنها أوقفت المناقشات الخاصة بالمواد الواردة بمقترح التعديل على قانون نقابة المهن التعليمية الخاصة والمعروض أمام اللجنة، بزيادة الاشتراكات والرسوم المستقطعة من أعضاء النقابة، وذلك لحين إرسال النقابة دراسة مالية و اكتوارية مفصلة عن مبررات طلب الزيادة و مدى الاستفادة وحجم الخدمات التي ستعود عليهم منها.

وفي سياق منفصل، وجه الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، الشكر إلي وزير التربية والتعليم، ونائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عمر ، لإستجابتهم لإلتماسات ما يقرب من 7000 مشرف اجتماعي على مستوى الجمهورية التى قدمت إلي لجنة التعليم و حرصهم على حل أزمتهم وتأكيد احقيتهم في صرف بدل المعلم.