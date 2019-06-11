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البرلمان يوافق على قرض ميسر لدعم وتطوير القطاع الخاص فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي اتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا لإتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص فى مصر والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.

وأوصت لجنة المشروعات بالبرلمان الحكومة بأن يقوم جهاز تنمية المشروعات بإدارة أموال الاتفاقية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى مع تكليف وزارة التعاون الدولى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصية.

 

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