779 نزيلا يجتازون الباكاوريا وراء القضبان

تزامنا مع انطلاق أول أيام اجتياز امتحانات السنة الثانية من الباكالوريا، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن أعداد نزلاء المؤسسات السجنية الذين يجتازون الامتحان اليوم.

وقالت المندوبية، في بلاغ لها أصدرته اليوم الثلاثاء، إن الامتحانات الوطنية للباكالوريا انطلقت اليوم بـ 15 مركزا بالمؤسسات السجنية، في جو يسوده الانضباط والهدوء.

وتقول المندوبية إن عدد المترشحين من نزلاء المؤسسات السجنية بلغ ما مجموعه 917 نزيلة ونزيلا، اجتاز منهم الامتحان بصفة فعلية 779 مترشحة ومترشحا، من بينهم 17 مترشحا في حالة سراح بعد الإفراج عنهم، وذلك في إطار التسهيلات القانونية التي تقدمها المندوبية العامة لتمكين المفرج عنهم من استكمال مسارهم التعليمي .

وقد توزع عدد المترشحات والمترشحين حسب المسالك الدراسية بين %35.55 بمسلك العلوم الإنسانية و%33.81 بمسلك الآداب و%10.91بمسلك العلوم الشرعية و%10.69 بمسلك علوم الحياة والارض و%3.38 بمسلك العلوم الاقتصادية و%2.94 بمسلك العلوم الفيزيائية و%2.73 بمسالك العلوم الرياضية واللغة العربية والبكالوريا المهنية والعلوم التكنولوجية.

يشار إلى أن إجراء هذه الامتحانات بالمؤسسات السجنية يتم بإشراف وتنسيق مع أطر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار التعاون القائم بين هذه الوزارة والمندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.