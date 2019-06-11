حارث حزين لاستبعاده من “الكان”.. وهكذا رد على قرار هيرفي رونار – صورة

عبر أمين حارث، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق “شالكه04″ الألماني عن حزنه بعدم اعتماد الناخب الوطني عليه، في اللائحة النهائية لـ”أسود الأطلس” التي ستخوض نهائيات كأس إفريقيا للأمم، والتي ستنطلق في 21 من هذا الشهر بالديار المصرية.

وقال حارث، في تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، إنه ” حزين جدا لاستبعادي من اللائحة النهائية”.

لكن اللاعب المغربي الشاب، أكد بأنه سيكون أول مشجع للمنتخب في نهائيات “الكان”، كما كتب قائلا: ” أتمنى لكم يا إخوتي النجاح إن شاء الله، كلنا خلفكم، أتمنى أن تجعلونا فخورين”.

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وأثار حارث، الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة، بعد أن أظهره شريط فيديو وهو يتجاهل مصافحة رونار، وهو ما تم تأويله بكونه خلاف مع المدرب، قبل أن يظهر الرجل في تدوينة لاحقة، وينفي كل هذه الشائعات، مؤكدا على أن علاقته قوية بالمدرب الفرنسي.

إليكم تدوينة أمين حارث: