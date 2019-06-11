خلال شهر رمضان…”أونسا” تحجز أزيد من 29 طنا من المنتجات الغذائية الفاسدة في الشمال

تمكنت المصالح التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في جهة الشمال، خلال شهر رمضان، من حجز، وإتلاف 29 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وكشف بلاغ المديرية أن هذه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، موزعة ما بين اللحوم الحمراء والمنتجات البحرية، والمستحضرات السكرية، والحلوى، بالإضافة إلى المصبرات النباتية، والبيض، ومواد غذائية أخرى مختلفة.

وأضاف البلاغ ذاته أن أزيد من 32 مفتشا، من بيطريين، ومهندسين، وتقنيين أشرفوا على عمليات المراقبة بتعاون مع كافة المتدخلين، في إطار اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية خلال شهر رمضان على صعيد كل أقاليم وعمالات الجهة.

وأبرز البلاغ نفسه أنه على مستوى الأسواق المحلية، فقد قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب بـ 1746 خرجة مراقبة ميدانية، منها 936 خرجة ضمن لجان إقليمية.

واسترسل بلاغ المديرية أنه على مستوى الاستيراد، فقد تمت مراقبة 17 ألفا و870 طنا من المنتجات الغذائية من قبل مصالح المكتب في مديرية المراقبة والجودة في ميناء طنجة المتوسط، حيث تم إرجاع 933 طنا من الأسماك، و23 طنا من المنتجات المختلفة.