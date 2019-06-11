روسيا تبدأ توريد منظومة "إس 400" لتركيا في تموز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مسؤول في الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة "إس 400" للدفاع الصاروخي، في شهر تموز/ يوليو المقبل.

وأغضبت الصفقة، التي أبرمتها تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مع موسكو، لشراء المنظومة، الولايات المتحدة التي هددت بحذف أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة إف 35 إذا لم تنسحب تركيا من الصفقة مع موسكو.

وأوضح أحد مساعدي الكرملين، يوري أوشاكوف، في حديث للصحافيين، أن روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة إس 400 للدفاع الصاروخي خلال الشهر المقبل.

وكان مدير شركة روستيخ للصناعات الدفاعية الروسية، سيرغي تشيموزوف، أعلن أنهم سيبدؤون تسليم منظومة الدفاع الجوي إس 400 إلى تركيا خلال شهرين.

وأكد تشيموزوف، في تصريح لقناة "إن تي في" الروسية، الجمعة الماضي؛ أن عملية تسليم إس-400 تسير كما هو مخطط لها.

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وقال تشيميزوف إن "كل شيء على ما يرام، أعتقد في غضون شهرين سنبدأ عملية التسليم (تسليم منظومة "إس 400). لقد حصلنا على دفعة مسبقة (من قيمة الصفقة)… وتم إنتاج المعدات. بالإضافة إلى أنه أكملنا التدريب بالفعل".

يشار إلى أن تركيا قررت عام 2017 شراء منظومة "إس 400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

وتشهد العلاقات التركية الأميركية نوعا من التوتر في الآونة الأخيرة، بسبب إقدام أنقرة على شراء منظومة "إس 400" الروسية، ومعارضة واشنطن لهذه الخطوة.