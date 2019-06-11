موجة حر استثنائية بدول عربية قبل البداية الرسمية للصيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرّضت عدّة دول عربيّة لموجة حرّ استثنائية، أدّت لوفاة أحد الأشخاص في الكويت، وسط ارتفاع في درجات الحرارة المترافق برياح شديدة قبيل أن يبدأ الصّيف بشكل رسميّ، في 21 حزيران/ يونيو.

وقد تجاوز الطقس في السعودية والكويت والعراق حاجز الـ50 درجة مئوية خلال الأسبوع الجاري، وسط توقّعات بنشاط مكثف في الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية وطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة السّعوديّة؛ وتتزامن هذه التّوقّعات مع إجراء سعودي، صدر أول أمس، الأحد، بحظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص، حتى 15 من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وفي الكويت، أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن البلاد ستسجل، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة؛ إذ بلغت درجات الحرارة نحو 49 درجة مئوية، كما سجّلت الكويت، أمس الإثنين، أوّل حالة وفاة بسبب ارتفاع الحرارة؛ إذ لقي وافد مصري مصرعه في منطقة السرة؛ إثر تعرضه لضربة شمس. ووصلت الحرارة في منطقة "مطربة" إلى 51 وكانت الأعلى بالبلاد.

وفي العراق، سجلت درجات الحرارة في جنوب البلاد ارتفاعا ملحوظا قبل أيام؛ إذ تجاوزت في محافظة ميسان حاجز الـ55 درجة مئوية الجمعة الماضي، فيما تراجعت اليوم لتسجل 45 درجة مئوية في بعض أنحاء البلاد؛ كما ساد طقس حار في كل من قطر والبحرين والإمارات، مع ارتفاع لافت في نسب الرطوبة، الأمر الّذي زاد الشعور بالأجواء الحارة.

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وشهدت البحرين طقسًا حارًا خلال الأسبوع الماضي؛ إذ بلغت درجات الحرارة منتصف الأربعينيات. ومن المتوقع أن تشهد البلاد رياحا تُقدر سرعتها بين معتدلة إلى نشطة، الأربعاء، وتصل إلى قوية السرعة يومي الخميس والجمعة المقبلين؛ وفي قطر، قالت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، إن أجواء حارة مع درجات حرارة في بداية الأربعينات تسود معظم مناطق البلاد حاليا؛ إذ سجلت العاصمة الدوحة اليوم 42 درجة مئوية.

كما أعلنت الإمارات اليوم أن رياحًا مثيرة للغبار والأتربة تنشط نهارًا وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وتصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، فيما شهدت مصر موجة حر خلال أيام ساهم في الشعور بها ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي بلغت 70%، وفق رصد الهيئة العامة للأرصاد الجوية (حكومية)، فيما سجلت العاصمة القاهرة، اليوم، 37 درجة مئوية.

وعادة ما ينتج عن ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة تأثيرات سلبية على الصحة العامة للمواطنين، أبرزها التعرض لضربة شمس أو الإجهاد الحراري قد يسببان الوفاة.