زيادة المخزون المائي في العراق 438%

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ازداد معدل المخزون المائي في العراق، بنسبة 438%، مرتفعًا إلى 57.5 مليار م³ (متر مكعب) بينما بلغ في العام السابق 10.7 مليار م³، أي بزيادة قدرها 46.8 مليار م³، بحسب ما أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة الموارد المائية، أنه "تم التأكيد على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول لتعزيز الخزين المائي في السدود وبحيرات الخزن"، كما أن أغلب السدود المائية التابعة لنهر دجلة، بلغت حد الامتلاء.

وقالت وزارة الموارد المائية، إن الارتفاع جاء بفضل "استنفار الجهد الآلي والهندسي للوزارة والجهات الساندة لها لحماية المواطنين وممتلكاتهم الخاصة والعامة وتفعيل غرفة العمليات المركزية المشتركة وتوزيع مواقع المسؤولية على مدراء عامي الوزارة في المحافظات لغرض المتابعة الميدانية؛ لتسليك الموجات الفيضانية بشكل آمن ومنتظم، وتأمين سلامة منشآت السيطرة والتحكم، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والاحترازية لمعالجة الاختناقات والحالات الحرجة والطارئة أولا بأول"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتميز هذا العام في العراق بموسم وفير من الأمطار، كما اجتاحت موجة سيول وفيضانات قادمة من إيران عدة قرى ونواحي في محافظات عراقية، علاوة على هطول كميات كبيرة من الأمطار، ما أدى إلى ارتفاع المخزون المائي في العراق إلى حد قياسي بالنسبة للسنوات الماضية.