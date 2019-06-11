قلنسوة: إطلاق سراح ناشط اعتقل بادعاء "تشجيع منظمات إرهابية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت محكمة الصلح في بيتح تيكفا، اليوم الثلاثاء، أمرًا بإطلاق سراح الناشط ضياء الدين تايه من قلنسوة، بقيود مشددة، حيث رفضت المحكمة طلب الشرطة بتمديد اعتقاله لمدة 7 أيام.
يذكر أن الوحدة الخاصة التابعة للشرطة قدمت طلب تمديد اعتقال ضياء تايه لفتره 7 أيام للتحقيق حول شبهات أمنية، لم توضحها، كما قررت في وقت لاحق الاستئناف على قرار إطلاق السراح.
وكانت الشرطة قد داهمت منزل ضياء تايه، الثلاثاء، واعتقلته من بيته للتحقيق في شبهات أمنية.
وبعد مرافعة للمحامي علاء تلاوي، قبلت المحكمة طلب الدفاع ورفضت المصادقة على طلب الشرطة. وبحسب تلاوي، فإن والوحدة الخاصة والمخابرات تطلبان تجميد أمر الإفراج ، حتى تتمكن من الاستئناف للمحكمة المركزية، يوم غد الأربعاء، على قرار الإفراج.
وفي هذا السياق، قال تلاوي في حيدث لـ"عرب 48" إن "المحكمة المركزية، ستبحث غدا استئناف الشرطة والمخابرات على قرار الإفراج"، وأكد أن "الشبهات التي تنسبها الشرطة لموكلي وهمية، وهذا ما بيناه في الجلسة التي نظرت بطلب تمديد الاعتقال".
وحول خلفية الاعتقال، أوضح أن "الشرطة والمخابرات تنسبان لتايه شبهات التحريض وتشجيع جهات إرهابية لم تحددها، ولكن ما أن قدمنا ادعائنا حتى تبين أن الشبهات وهمية وما هي إلا محاولة للترهيب".
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