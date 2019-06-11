فرنسا: تفكيك خلية خططت لمهاجمة مسلمين ويهود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت تقارير صحافية فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الأمن فككت "مؤخرًا" خلية من اليمين المتطرف، كانت تخطط لشن هجمات على أماكن عبادة للمسلمين واليهود في البلاد.

وتمكنت الشرطة المحلية في فرنسا من تفكيك خلية لـ"النازيين الجدد" كانت تخطط لشن هجمات على أماكن عبادة يهودية أو مسلمة، وفي ما نقلت قناة "فرانس 24" عن مصادر قضائية.

ولم تكشف المصادر عن مزيد من التفاصيل بشأن الأهداف تحديدًا أو الدوافع.

وأشارت المصادر القضائية أن "مخطط الخلية لم يكن ناضجا بعد". وأكدت القناة أن "السلطات أجرت عمليات توقيف بحق عدد (لم تحدده) من عناصر الخلية خلال الأشهر الأربعة الماضية".

وصدرت اتهامات بين سبتمبر/أيلول ومايو/أيار بحق خمسة من أعضاء الشبكة المتشددين اعتبروا من "المقربين من عقيدة حركة النازيين الجدد"، وذلك على خلفية المخطط المفترض الذي ما زال "غير واضح"، حسب ما أفاد مصدر مطلع على التحقيقات.

واعتقلت الشرطة في مدينة غرونوبل (جنوب شرق) في البداية شخصًا بتهم تتعلق بحيازة أسلحة في أيلول/ سبتمبر 2018. وقادهم التحقيق إلى باقي المشتبهين الأربعة، وبينهم قاصران.

وتولّى محققون في قسم مكافحة الإرهاب التحقيق لاحقًا، في كانون الثاني/ يناير، ووجهوا للمشتبه بهم اتهامات تتعلق بالإرهاب، تتضمن تصنيع ونقل متفجرات والمشاركة في مخطط إرهابي.

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وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اعتقل ستة أشخاص للاشتباه بتورطهم في مخطط لمهاجمة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وفي تموز/ يوليو 2017، اتهم شخص يبلغ من العمر 23 عامًا بالتخطيط لاغتيال ماكرون خلال عرض عسكري بمناسبة العيد الوطني.

وقال الشخص للمحققين إنه أراد قتل ماكرون إضافة إلى "مسلمين ويهود وسود ومثليين"، بينما عثر على ثلاثة سكاكين مطبخ في سيارته.

وفي حزيران/ يونيو 2018، اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب 13 شخصًا على ارتباط بمجموعة راديكالية على خلفية مخطط مفترض لمهاجمة مسلمين.

و"النازيون الجدد"، حركة متطرفة عنصرية تسمى أيضا بـ"الفاشية الجديدة"، وتتبع أهداف ومبادئ الحركة النازية، ونشطت مؤخرا في عدد من البلدان الأوروبية.