العفو الدولية: الأمن السوداني يرتكب جرائم حرب في دارفور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن السودانية تواصل ارتكاب "جرائم حرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة" في إقليم دارفور.

يأتي هذا التحذير في الوقت الذي تهز فيه أزمة سياسية السودان، حيث استولى الجيش على السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير في نيسان/ إبريل، بعد أشهر من الاحتجاجات في الشوارع ضد حكمه.

وأشارت منظمة العفو إلى أن الانتهاكات في دارفور على أيدي "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية تشمل تدمير القرى، فضلاً عن "القتل غير القانوني والعنف الجنسي".

وحذرت من أنه إذا تم تفكيك بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وانسحاب قوات حفظ السلام من دارفور، فإن هذا "سيعرض على نحو متهور وبدون داع عشرات الآلاف من الأرواح للخطر."

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وستصوت الأمم المتحدة في نهاية الشهر على مستقبل البعثة.

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