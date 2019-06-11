شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: توريد منظومة "إس.400" لتركيا سيجري في الوقت المحدد والان مع التفاصيل

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن توريد منظومات "إس.400" إلى تركيا سيجري في يوليو(تموز) المقبل وفق الخطة الموضوعة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عنه القول الثلاثاء، إن "الاتفاقات الموقعة بين روسيا وتركيا بخصوص" إس.400" ستنفذ دون تأخير عن الموعد المحدد، لا توجد أي مشاكل في هذا السياق".

وأضاف أن توريد تلك المنظومات الصاروخية لتركيا سيتم "وفق الخطة الموضوعة".

يأتي التأكيد في ظل تزايد الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على تركيا للتراجع عن الصفقة. ورغم الضغوط، تؤكد تركيا أنها ماضية في إتمام الصفقة.