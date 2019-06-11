الكهرباء يبلغ نهائي كأس العراق للمرة الاولى في تأريخه

ثلاثية "الصواعق"، تناوب على تسجيلها كل من علاء محيسن في الدقيقة 7 وسان منساه في الدقيقة 49 ومحمد ابراهيم في الدقيقة 67، ليتأهل الكهرباء الى نهائي كأس العراق للمرة الاولى في تأريخه.
وسينتظر الكهرباء في المباراة النهائية، الفائز من كلاسيكو العراق بين الزوراء والقوة الجوية.
وسينتظر الكهرباء في المباراة النهائية، الفائز من كلاسيكو العراق بين الزوراء والقوة الجوية.
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