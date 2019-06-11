وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات انهت استعداداتها الخاصة بإجراء الاختبار الذي سيدخل فيه نحو 1500 تلميذ لمختلف مديريات التربية في بغداد والمحافظات والممثليات في اقليم كردستان ممن حصلوا على معدل يفوق 95%، وبشرط ان يكون من مواليد ( 2008 ولغاية 1/1/2009)".



وأضافت أن "أمتحان التلاميذ التابعين للمديريات العامة لجانبي للكرخ والرصافة سيكون في مدرسة ذات الصواري للبنات الواقعة ضمن شارع فلسطين ، أما ذات التلاميذ لباقي المديريات فسيجري داخل ثانوية المتميزات التابعة للرصافة الثانية، هذا وتتمنى الوزارة النجاح والموفقية لجميع أبنائنا في اكمال مشوارهم العلمي خدمة لبلدنا الحبيب".

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كانت هذه تفاصيل خبر التربية تعلن انطلاق اختبارات التسريع لتلاميذ الابتدائية غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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