رفع الكتل الكونكريتية من محيط الطريق السريع جنوب بغداد

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط الطريق السريع عتبة بن غزوان جنوب بغداد".

وأضافت أن "بلدية الدورة قامت برفع الكتل الكونكريتية عن الطريق المسمى شعبياً بسريع الدورة قرب حي وشارع ابو طيارة بعد استحصال الموافقات الامنية اللازمة وستباشر الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق منذ سنة 2006".



يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.