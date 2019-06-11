التعليم العالي تعلن تمديد التقديم للدراسات العليا

وقال المدير العام لدائرة البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد، في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على تمديد فترة التقديم للدراسات العليا في الجامعات حرصاً على فسح المجال امام اكبر عدد من الطلبة الراغبين باكمال دراستهم العليا في الجامعات العراقية".



واضاف المدير العام ان "المنظومة الالكترونية الخاصة بالتقديم فتحت نافذتها اليوم الثلاثاء الموافق 11/6/2019 لاستقبال استمارات التقديم وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً من يوم الاحد المقبل الموافق 16/6/2019".

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