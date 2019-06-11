بالفيديو: بعد ارتفاع درجات الحرارة... الصحة تحذر والكهرباء تتراجع!

فالكوليرا والتايفوئيد وغيرهما من الامراض باتت الإصابة واردة جدا بها بسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق خلال هذه الفترة.

دائرة الصحة العامة هي احدى الجهات التي حذرت من خروج المواطنين تحتها الا في حالة الطوارئ.



ويتزامن هذا الامر مع انقطاع شبه تام بالطاقة الكهربائية في عدد من المناطق، مخالفا بذلك التصريحات التي ادلت بها الجهات المسؤولة بشأن تحسين ساعات التجهيز.

ولربما ستشهد الاشهر المقبلة جوا قاسيا وارتفاعا اشد بدرجات الحرارة، بحسب مراقبين جويين بينوا ان المنطقة تتعرض بشكل عام لتقلبات في المناخ أدت لاضطراب في اوضاع الطقس خاصة الشرق الأوسط وجنوب آسيا منها.

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