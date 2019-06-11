

وترى رئاسة اتحاد الجمعيات الفلاحية، أن العشوائية بدخول البيض للاسواق المحلية باتت تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتسبب نفورا للمستثمرين المختصين بتربية الدواجن. وترى رئاسة اتحاد الجمعيات الفلاحية، أن العشوائية بدخول البيض للاسواق المحلية باتت تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتسبب نفورا للمستثمرين المختصين بتربية الدواجن. وأصدرت وزارة الزراعة في وقت سابق بيانا طالبت فيه الجهات الامنية بتشديد الطوق وفرض السيطرة على المنافذ الحدودية، بعد الكميات المهولة من البيض التي راحت تهرب وتدخل عبر منافذ غير شرعية وتغرق السوق باسعار زهيدة.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مطالبات بإيقاف دخول البيض المستورد الى البلاد لدعم المنتج المحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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