مسؤول أمريكي: حريصين على تعزيز التعاون مع مصر

ثمّن الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، باعتباره تحدياً مشتركاً يواجه العالم بأسره، مؤكدا أهمية القاهرة المحوري بالمنطقة وجهودها في صون السلم والأمن الإقليميين.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية، خلال لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمتانة العلاقات العسكرية بين البلدين، مشيرا إلى حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع مصر وتعزيزها في المجالات كافة.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أكد خلال اللقاء أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري القائم بين البلدين، الذي يعد جوهرياً لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مستعرضاً جهود مصر لمكافحة الإرهاب على المحاور والاتجاهات الاستراتيجية كافة.





وأضاف راضي أن اللقاء تناول مناقشة نتائج الاجتماع الأخير للجنة التعاون العسكري بين البلدين بواشنطن في شهر مارس/آذار الماضي، التي تعد المنتدى الأبرز للعلاقات العسكرية الثنائية، إذ شهدت التشاور بشأن مجموعة متنوعة من الشؤون الاستراتيجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي والبحري والتعاون الأمني، وعلى النحو الذي يعكس الالتزام المتبادل بالتعاون الثنائي والتشاور على أساس الأولويات المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى سبل الارتقاء بالتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة، فضلاً عن آخر التطورات والمستجدات على الصعيد الإقليمي، خاصةً في ضوء الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة.